أنطونيو غوتيريش يدعو الخرطوم إلى التحقيق في مقتل متظاهرين ضد الحكومة

أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات السودانية الجمعة إلى التحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 من ديسمبر/كانون الأول الجاري عقب الزيادة في أسعار الخبز. وشدد الأمين العام للأمم المتّحدة على"ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي". وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت مقتل 37 شخصا خلال هذه الاحتجاجات في حين ذكرت الحكومة الخميس أن 19 شخصا قتلوا من بينهم شرطيان.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص قتلوا خلال مظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

وتشهد العاصمة وغيرها من المدن السودانية احتجاجات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة السودانية رفع أسعار الخبز.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت الخميس أنّ 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي تحدثت فيه منظمة العفو الدولية عن مقتل 37 متظاهرا.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان إنّ غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".

وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "يتابع بقلق" التطوّرات في السودان و"يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي".

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت عدة مدن نقصا في إمدادات الخبز والوقود.

فرانس24/أ ف ب