6 آلاف معتقل فلسطيني و23 معتقلا عربيا في السجون الإسرائيلية

أ ف ب/ أرشيف

المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري مع أفراد من عائلته قرب القدس في 30 سبتمبر/أيلول 2018

بلغ عدد الفلسطينيين المعتقليين في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف معتقل إضافة إلى 23 معتقلا عربيا من الأردن وسوريا، وفقا لما صرحت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السبت. وأضافت الهيئة في بيان لها أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السبت أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6 الآف معتقل إضافة إلى 23 معتقلا عربيا من الأردن وسوريا. وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018، فإن من بين هؤلاء المعتقلين 250 طفلا و54 امرأة و27 صحافيا و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني. ويخضع 450 من المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون بدون قرار من المحكمة.

وقالت الهيئة الحكومية الرسمية في بيان لها أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.

وحسب الهيئة، فإن87% من مجموع المعتقلين الفلسطينيين هم من الضفة الغربية وقرابة 8% من مدينة القدس و5% من قطاع غزة.

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ومن بين المعتقلين 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، ومنهم 27 معتقلا مسجونون قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993.

وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، خاصة الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية أوسلو.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بتوفير الدعم لهؤلاء المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر يمضونه في السجون الإسرائيلية وتطالب بوقف صرف الرواتب لهم. غير أن السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس أعلنت أكثر من مرة بأنها ستواصل دفع تلك الرواتب.

فرانس 24/ أ ف ب