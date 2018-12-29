أربعة قتلى في حصيلة جديدة للاعتداء الذي استهدف حافلة سياح في القاهرة

أ ف ب

أسفر الاعتداء الذي استهدف بواسطة عبوة ناسفة حافلة سياح الجمعة في منطقة الجيزة قرب الأهرام،عن مقتل 3 سياح ومرشدهم السياحي المصري الجنسية بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المصرية. وكانت الحافلة تقل 14 سائحا فيتناميا تعرضت إلى الاعتداء بواسطة عبوة بدائيّة الصنع أخفيت بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور الحافلة السياحية.

قُتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم مساء الجمعة في منطقة الجيزة قرب الأهرام، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المصريّة.

وقال مكتب النائب العام المصري في بيان إن هذا الاعتداء على سيّاح في مصر وهو الأوّل من نوعه منذ يوليو/تموز 2017 قد "أسفر عن وفاة ثلاثة سائحين فيتناميّين والمرشد السياحي المصري الجنسية".

وأشار المكتب إلى أنّ 12 شخصا أصيبوا بجروح هم 11 سائحا إضافة إلى سائق الحافلة، جرّاء الاعتداء الذي لم تُعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنه.

وكانت الحافلة تقلّ 14 سائحا فيتناميًا عندما تعرضت للاعتداء مساء الجمعة، حسب وزارة الداخلية.

وكانت الوزارة قد أوردت في وقت سابق بأنّ حصيلة الضحايا بلغت قتيلين فيتناميي الجنسية بالإضافة إلى مرشدهم السياحي، وقالت في بيان إنّه "في حوالي الساعة 18:15 (16:15 ت غ) مساء، انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور باص سياحي يقلّ 14 سائحا فيتناميي الجنسيّة، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10".

وتوفي المرشد السياحي في وقت لاحق متأثّرا بجروحه، حسب ما أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال تفقده الجرحى، وفق ما نقل التلفزيون.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأنّ مدبولي "أجرى اتصالات بوزيرَي الداخليّة والصحّة لمتابعة تفاصيل الحادث، والتوجيه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين".

ونقلت شبكات التلفزيون المصريّة زيارة رئيس الحكومة إلى المستشفى حيث زار الجرحى، متحدثا عن "حادث مؤسف"، ومعتبرا أنّه "لا يوجد بلد في العالم لا يتعرّض لهجمات" وأنّ "أيّ بلد في العالم لا يستطيع ضمان الأمن بنسبة مئة بالمئة".

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في مكان الاعتداء الذي يبعد نحو ستّة كيلومترات عن الأهرام، أنّ الحافلة بدت مهشّمة النوافذ وقد أتلِفت إطاراتها تماما.

في وقت لاحق، عبّرت الولايات المتحدة في بيان عن إدانتها للاعتداء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو "نقف مع جميع المصريين في الحرب ضد الإرهاب وندعم الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الاعتداء إلى العدالة".

وكانت مصر قد تعرّضت سابقا لاعتداءات عدّة نفّذتها مجموعات إسلامية متطرّفة استهدفت خصوصًا قوّات الأمن والأقلّية القبطيّة.

وعادة ما تُتّخذ إجراءات أمنيّة مشدّدة في محيط المناطق السياحية.

وكانت البلاد استعادت بعضا من حركتها السياحيّة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسُجّل وصول 8,2 مليون سائح إلى مصر عام 2017، إلّا أنّ هذا الرقم لا يزال بعيدًا جدًا عن الـ14,7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 2010.

فرانس24/أ ف ب