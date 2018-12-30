روسيا تعيد من العراق 30 طفلا لجهاديات روسيات ينتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية"

أ ف ب/ أرشيف

أعادت روسيا 30 طفلا روسيا من أبناء جهاديات روسيات، هن زوجات لجهاديين ماتوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" ويقضين أحكاما بالسجن في العراق. وقد شددت وزارة الخارجية الروسية على إعادة الأطفال من بغداد إلى موسكو في أسرع وقت ممكن. وتتراوح أعمار الأطفال بين ثلاث سنين وعشر سنوات، من كلا الجنسين.

أكد مسؤول فيوزارة الخارجية الروسيةلوكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده أعادت من العراق نحو 30 طفلا من أبناء الجهاديين الذين قتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية". هؤلاء الأطفال ينحدرون من أمهات روسيات تزوجن بالمجاهدين وعشن في العراق قبل القضاء على عناصر التنظيم فيها. وتتراوح أعمار الأطفال بين ثلاث سنين وعشر سنوات، من كلا الجنسين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "السلطات الروسية باشرت الأحد بإجلاء 30 طفلا من أصل روسي من العراق بعدما تم الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة".

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رد العراق

وبعيد ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال لقائه آنا كوزنيتسوفا مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية.

ودعا عبد المهدي إلى "عدم السماح بتكرار الزج بالأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضا".

24 طفلا من داغستان وثلاثة من الشيشان

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف قد أكد الأسبوع الحالي، أن هؤلاء الأطفال سيصلون إلى روسيا الأحد. وأوضح أن من بينهم 24 طفلا من داغستان وثلاثة من الشيشان.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت ناشطة شيشانية جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" بوقف المساعي لإعادة أرامل وأطفال مقاتلين روس في تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا والعراق.

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وقالت خيدا ساراتوفا حينها إن أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.

وكان آلاف من الروس قد توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف الجهاديين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية. واصطحب بعضهم عائلاتهم.

حكم الإعدام بحق نحو 100 أجنبي

وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام إعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، وحكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

فرانس 24/ أ ف ب