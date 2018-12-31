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صعود اليمين المتطرف ونقل سفارة واشنطن للقدس ومقتل خاشقجي.. أحداث بارزة شهدها العالم في 2018

لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 12 يونيو/حزيران 2018 أ ف ب

شهد العالم في العام 2018 أحداثا بارزة عديدة، بعضها كان متوقعا، وبعضها شكل هزات سياسية على المستوى الدولي. من لقاء ترامب وكيم جونغ أون، مرورا بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، والصعود غير المسبوق لليمين المتطرف، وصولا إلى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واتفاق وقف إطلاق النار في اليمن. عودة على أهم ما شهده هذا العام من أحداث.