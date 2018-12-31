البحرين: القضاء يصدر حكما نهائيا بسجن الناشط نبيل رجب خمس سنوات

أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكما نهائيا غير قابل للطعن بسجن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب لمدة خمس سنوات على خلفية تغريدات انتقد فيها الحرب في اليمن والقضاء البحريني. ويضاف هذا الحكم إلى آخر بالسجن لعامين كانت المحكمة نفسها قد أيدته مطلع عام 2018 بعد إدانته بـ"نشر شائعات والتضليل".

أقرت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما سابقا يعاقب الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب في اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة، حسبما أفاد مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو حكم نهائي ولا يمكن الطعن به. ورجب محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية أدين فيها بـ"نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.

وصدر حكم أولي في قضية التغريدات في شباط/فبراير الماضي، وأيدته محكمة الاستئناف في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يصبح نهائيا الاثنين مع صدور حكم محكمة التمييز.

وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وفي مواجهة الحوثيين، في نزاع قتل فيه 10 آلاف شخص منذ التدخل السعودي، بينما يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة.

وفي تموز/يوليو العام 2017، أدين رجب في قضية تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبته محكمة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع مظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص يتبع غالبيتهم المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

وتتهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتهمهم "بالإرهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق تقديرات غير رسمية.

فرانس24/ أ ف ب