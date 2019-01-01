اليمن: برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بعدم إيصال المساعدات في الحديدة

اتهم برنامج الأغذية العالمي، الذي يحاول توصيل المساعدات إلى 12 مليون شخص يعانون الجوع الشديد في مدينة الحديدة اليمنية، في بيان الاثنين، الحوثيين بـممارسة الاحتيال. وتفيد تقارير هذه المنظمة الأممية بأن جزءا من مواد الإغاثة يعرض للبيع في أسواق صنعاء بدلا من الوصول إلى المحتاجين.

القتال بين حلفاء الحكومة اليمنية والحوثيين، وحصار التحالف الذي تقوده السعودية جعلا من الحديدة مدينة غير نابضة بالحياة. وقد وصف أحد المواطنين هذه المدينة الساحلية بأنها "مدينة أشباح".

وقد اتهم برنامج الأغذية العالمي، الذي يحاول توصيل المساعدات إلى 12 مليون شخص يعانون الجوع الشديد، الحوثيين بـممارسة الاحتيال، مشيرا إلى أن تقاريره تفيد بأن جزءا من مواد الإغاثة يعرض للبيع في أسواق صنعاء بدلا من الوصول إلى المحتاجين. وهو ما قد لاحظه السكان المحليون.

فرانس24