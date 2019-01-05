اليمن: موفد الأمم المتحدة مارتن غريفيث في صنعاء لتعزيز وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة

وصل موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث السبت إلى العاصمة صنعاء حيث سيجري محادثات مع قادة الحوثيين بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية، على أن يتوجه لاحقا إلى الرياض للاجتماع بمسؤولين حكوميين يمنيين. ومن المقرر أن يجري محادثات أيضا مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

وصل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء السبت لإجراء محادثات بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية.

ومن المقرر أن يجري غريفيث محادثات في صنعاء مع قادة الحوثيين، على أن يتوجه لاحقا إلى الرياض للاجتماع بمسؤولين حكوميين يمنيين. وبحسب الأمم المتحدة، فسيجري محادثات أيضا مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

مارتن غريفيث: الاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن اليمن حقيقي وملموس

وتأمل الأمم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر كما قال دبلوماسيون. فقد وافق الحوثيون بموجب الاتفاق الذي على إعادة الانتشار من الحديدة.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

فرانس 24 / أ ف ب