التلفزيون المصري: مقتل خبير مفرقعات أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عند كنيسة قرب القاهرة

أفادت مصادر أمنية وإعلامية مصرية أن ضابط شرطة قتل السبت بانفجار عبوة ناسفة كانت قوات الأمن عثرت عليها وحاولت تفكيكها أمام كنيسة قبطية بمدينة نصر قرب القاهرة.

ذكرت مصادر إعلامية مصرية بينها التلفزيون الرسمي أن ضابطا بالشرطة المصرية لقي حتفه السبت أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عُثر عليها عند كنيسة في مدينة نصر، بشرق القاهرة. وقالت مصادر أمنية إن شرطيين وأحد المارة أصيبوا عند انفجار القنبلة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.



وعززت قوات الأمن وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد عند الأقباط الأرثوذكس الذي يحتفلون به يوم السابع من يناير كانون الثاني.



ويشكو الأقباط في مصر، الذين يمثلون نحو 10 في المئة من السكان، من التمييز. وتعرضوا أيضا لهجمات متكررة من جانب متشددين إسلاميين.

فرانس24/ رويترز