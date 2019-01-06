واشنطن تؤكد أن انسحاب قواتها من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن إسرائيل والأكراد

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الأحد في القدس أن الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن حلفاء واشنطن في المنطقة، وخص بالذكر إسرائيل والأكراد. وقال أيضا إن بعض القوات الأمريكية قد تبقى في الجنوب بقاعدة التنف في إطار الجهود لمواجهة الوجود الإيراني.

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الأحد لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن إسرائيل والأكراد.

وصرح بولتون: "سنناقش قرار الرئيس (دونالد ترامب) بالانسحاب، ولكن بهدف تنفيذ الانسحاب من شمال شرق سوريا في طريقة تضمن أن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم ولم يعد قادرا على إحياء نفسه ليصبح تهديدا مجددا".

وأضاف: "وكذلك لنتأكد من الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، وللاهتمام بمن حاربوا إلى جانبنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية".

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وتبدي إسرائيل قلقها من أن يسمح الانسحاب الأميركي لعدوها اللدود إيران بتوسيع وجودها في سوريا.

وفي وقت سابق صرح بولتون للصحافيين الذين يرافقونه إلى إسرائيل أنه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد، قبل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وقال الأحد إن الانسحاب سيتم من شمال سوريا، وقد تبقى بعض القوات في الجنوب في قاعدة التنف في إطار الجهود لمواجهة الوجود الإيراني.

فرانس 24 / أ ف ب