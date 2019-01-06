مصر: إحباط اعتداء على كنيسة قبل احتفالات الأقباط يودي بحياة ضابط شرطة

أ ف ب

أقباط يحملون نعوش ضحايا قتلوا في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإٍسلامية" أمام في كنيسة الأمير تادرس في محافظة المنيا في جنوب مصر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

قتل السبت ضابط شرطة بانفجار عبوة ناسفة كانت قوات الأمن عثرت عليها وحاولت تفكيكها أمام كنيسة "العذراء وأبو سيفين" بمدينة نصر في القاهرة. هذا الانفجار يأتي قبل يومين من احتفالات أقباط مصر الأرثوذكس بعيد الميلاد، كما يأتي عشية افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجزء الثاني من كاتدرائية "ميلاد المسيح".

قتل ضابط في شرطة المفرقعات المصرية مساء السبت خلال تفكيكه عبوة ناسفة عثرت قوات الأمن عليها في القاهرة أمام كنيسة للأقباط الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة.

كنيسة "العذراء وأبو سيفين" بمدينة نصر في العاصمة المصرية كادت أن تشهد عملية إرهابية لولا عثور قوات الأمن على حقيبة مشكوك بأمرها وضعت أمامها.

وأفادت مصادر أمنية بأن اثنين من عناصر الشرطة أصيبا أيضا بجروح في الانفجار الذي وقع أمام الكنيسة.

وقبيل منتصف الليل، كان هناك طوق أمني مشدد يمنع الوصول إلى محيط الكنيسة.

ويأتي ذلك قبل يومين من احتفالات الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير. كما يأتي عشية افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجزء الثاني من كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت قوات الأمن تعزيز التدابير الأمنية في القاهرة لمناسبة احتفالات نهاية العام وعيد الميلاد.

ومنذ أطاح الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعرض الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم زهاء 100 مليون نسمة، لاعتداءات دامية متكررة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن العبوة التي انفجرت مساء السبت كانت قد وضعت داخل حقيبة قام عناصر الشرطة بفحصها. والضابط الذي قتل في الانفجار يدعى مصطفى عبيد وهو خبير متفجرات.

فرانس24/ أ ف ب