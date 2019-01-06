مصر: تدشين كاتدرائية "ميلاد المسيح" ومسجد "الفتاح العليم" قرب القاهرة

أ ف ب

كاتدرائية "ميلاد المسيح" للأقباط الأرثوذكس التي تم تدشينها قرب القاهرة. 2019/01/06.

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، كاتدرائية "ميلاد المسيح" للأقباط الأرثوذكس، وكذلك مسجد "الفتاح العليم" الذي يعتبر من أكبر المساجد في مصر، قرب القاهرة، وذلك غداة انفجار قنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها قرب كنيسة أخرى شرق العاصمة المصرية.

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد كاتدرائية "ميلاد المسيح" للأقباط الأرثوذكس، الكنيسة الأكبر في الشرق الأوسط، وكذلك مسجد "الفتاح العليم" الذي يعتبر من أكبر المساجد في مصر، غداة انفجار قنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها قرب كنيسة أخرى شرق القاهرة.

وفي احتفال أقيم في فندق تابع للجيش المصري داخل العاصمة الإدارية الجديدة (45 كيلومترا شرق القاهرة) افتتح السيسي في حضور نظيره الفلسطيني محمود عباس الكاتدرائية الجديدة والمسجد "الفتاح العليم".

وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها خلال الاحتفال، هنأ البابا فرنسيس مصر بافتتاح الكاتدرائية ووجه تحية إلى بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني وإلى الرئيس السيسي.

وطلب الرئيس المصري في بداية الاحتفال الوقوف دقيقة حدادا على روح ضابط الشرطة الذي سقط أثناء محاولته تفكيك القنبلة مساء السبت.

ويترأس البابا تواضروس الثاني القداس مساء الأحد في الكاتدرائية الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب