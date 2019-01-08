بومبيو: واشنطن حصلت على ضمانات من أنقرة لحماية المقاتلين الأكراد في سوريا

أ ف ب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزوجته سوزان بومبيو في مدرج قاعدة أندروز الجوية في واشنطن في 7 ك2/يناير 2019.

تعهدت تركيا بـ"حماية" المقاتلين الأكراد في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين في تصريح بشأن قرار واشنطن سحب قواتها من هناك. وقال بومبيو إن ترامب تلقى تطمينات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا.

قبيل مغادرته واشنطن في جولة عربية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين إن بلاده تلقت تطمينات من أنقرة بشأن "حماية" المقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن تنسحب القوات الأمريكية من هذا البلد تنفيذا للقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وأكد الوزير إن هذه الضمانة تلقاها ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا، علما بأن الأخير هدد مرارا بالقضاء على الفصائل الكردية التي تدعمها واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة "إرهابية" وكذلك أيضا على تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي.

وقال بومبيو الاثنين لشبكة "سي أن بي سي" إن "الرئيس أردوغان تعهد للرئيس ترامب عندما ناقشا سويا كيف ينبغي أن يكون عليه الأمر -- (تعهّد بأن) يواصل الأتراك الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد رحيلنا وأن يحرصوا على أن يكون الرجال الذين حاربنا معهم والذين ساعدونا في الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" محميين".

وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان الاثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متجها إلى الشرق الأوسط في جولة ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركز بشكل خاص على ملفات اليمن وسوريا وإيران. وتستغرق جولة بومبيو ثمانية أيام يزور خلالها كلا من عمان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرا الكويت.

ورغم أن جولة بومبيو ليست الأولى له في المنطقة إلا أنها تأتي بعد سلسلة أحداث أعادت خلط الأوراق في الشرق الأوسط وأثرت على تحالفات قائمة.

ويذكر أن ترامب أثار مفاجأة قبيل عيد الميلاد بإعلانه أنه قرر أن يسحب "فورا" القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية". وأثار هذا القرار مخاوف حلفاء واشنطن، لكن سرعان ما غير ترامب مصطلحاته إذ بات يتحدث عن انسحاب "بطيء" يتم "على مدى فترة من الزمن".

فرانس24/ أ ف ب