أنقرة تنفي أن تكون قدمت تعهدات لواشنطن "بحماية" المقاتلين الأكراد في سوريا

أ ف ب

أعلنت أنقرة الثلاثاء أنها لم تقدم تعهدات لواشنطن "بحماية" المقاتلين الأكراد في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "من غير الوارد على الإطلاق أن تكون مثل هذه الضمانة أعطيت خلال محادثات، بين أردوغان وترامب، أو عبر قنوات أخرى".

نفت تركيا الثلاثاء أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد لدى نظيره الأمريكي دونالد ترامب "بحماية" المقاتلين الأكراد في سوريا، على عكس ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين للصحافيين: "في ما يتعلق بتصريحات بومبيو، من غير الوارد على الإطلاق أن تكون مثل هذه الضمانة أعطيت خلال محادثات (بين أردوغان وترامب) أو عبر قنوات أخرى".

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كما أعلنت أنقرة أنها تتوقع من الولايات المتحدة أن تسترد الأسلحة التي سلمتها إلى المقاتلين الأكراد في سوريا لمحاربة الجهاديين.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: "ما نتوقعه، هو استرداد كل الأسلحة التي تم تسليمها".

فرانس24/ أ ف ب