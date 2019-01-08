غزة: حماس توقف 45 فلسطينيا بتهمة "التخابر مع إسرائيل"

أ ف ب

أوقفت حركة حماس 45 فلسطينيا، قالت إنها توجه لهم تهمة "التخابر مع إسرائيل". وجاءت هذه التوقيفات على خلفية توغل قوات إسرائيلية في القطاع، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وسبعة فلسطينيين أحدهم قيادي في الحركة. ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام، إذ نفذت حماس منذ 2007 هذا الحكم بحق 28 شخصا.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الثلاثاء اعتقال 45 فلسطينياً من القطاع، بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، على خلفية عملية توغل للقوات الإسرائيلية داخل القطاع في تشرين الثاني/نوفمبر الفارط.

وتوغلت وحدة خاصة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب القطاع في تشرين الثاني/نوفمبر، ووقع اشتباك مسلح بينها وبين مقاتلين في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي وسبعة فلسطينيين أحدهم قيادي في القسام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم في بيان: "نوجه رسالة للاحتلال وعملائه، بأن العملاء في غزة هم في قبضة الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية قادرة على إحباط تحركات عملاء الاحتلال، واستطاعت أن تلقي القبض على 45 عميلاً بعد الحادث الأمني شرق خان يونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهم قيد التحقيق الآن".

وأضاف البزم "أمام العملاء رسالة واحدة بأن يسلموا أنفسهم ويعودوا للوطن، أو يواجهوا يد العدالة والقانون (...) الاحتلال يحاول إيجاد عملاء لمساعدته في ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا".

وتابع "إذا ما وقع أي مواطن في وحل التخابر، عليه بالمبادرة قبل أن يتورط في دماء أبناء شعبه، وأن يتوجه لوزارة الداخلية لتسليم نفسه، وسنتعامل معه بكامل السرية".

وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر، أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لوزارة داخلية حماس أحكاما بالإعدام شنقا على ستة أشخاص بينهم امرأة، بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد تم تنفيذ 28 عملية إعدام في غزة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.

وفي أيار/مايو 2017 دعت قوات الأمن التابعة لحماس الصحافيين إلى مشاهدة عملية إعدام شنقا في مدينة غزة، لثلاثة أشخاص أدينوا بالتخابر مع إسرائيل والتسبب بمقتل قيادي في حماس.

فرانس 24/ أ ف ب