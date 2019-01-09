إسرائيل: السجن 11 عاما لوزير سابق أدين بالتجسس لصالح إيران

أ ف ب

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف في الخامس من تموز/يوليو 2018 خلال مثوله أمام المحكمة في القدس

بموجب اتفاق مع الادعاء العام في إسرائيل، سيعترف الوزير السابق غونين سيغيف بذنبه بالتجسس لصالح إيران، مقابل الحصول على حكم بالسجن لمدة 11 عاما. حسب ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء.

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء أن الوزير السابق غونين سيغيف سيقر بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل إصدار حكم بالسجن لمدة 11 عاما بحقه، كما يقضي بذلك اتفاق مع الادعاء العام. ومن المقرر إقامة جلسة لإصدار الحكم في 11 شباط/فبراير.

وكان سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996. وبدأت محاكمة سيغيف في تموز/يوليو، ولم يرشح الكثير من التفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وكان سيغيف وزيرا في حكومة برئاسة إسحق رابين بعدما انشق عن اليمين المتطرف للتصويت لصالح اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين.

في سنة 2004، اتهم بمحاولة تهريب 30 ألف حبة "إكستاسي" من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته.

واعترف في السنة التالية بذنبه في إطار اتفاق قضائي وسجن لبعض الوقت. كما أدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.

فرانس24/ أ ف ب