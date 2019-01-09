عقوبات أوروبية على إيران بعد اتهامها بالتخطيط لاغتيال معارضين في دول الاتحاد

أ ف ب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل، مايو/أيار 2018

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الاستخبارات الإيرانية الثلاثاء بعدما اتهم طهران بالتورط في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدانماركية والفرنسية. بالمقابل يتهم وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة "للإرهابيين".

اتهم الاتحاد الأوروبي طهران بالضلوع في عمليات اغتيال معارضي النظام في هولندا والدانمارك وفرنسا، وأقر الثلاثاء عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وتزامن إعلان قرار التكتل اتخاذ هذه العقوبات مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.

وغرد رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوكي راسموسن على تويتر أنه "من المشجع جدا استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران ردا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك".

وتابع "الاتحاد الأوروبي يبقى موحدا... أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب".

وتتضمن العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، حسب ما أفاد مسؤولون.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم الدول الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة "للإرهابيين".

وقال عبر "تويتر" إن "اتهام إيران لا يعفي أوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين".

وقادت الدانمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران سعت إلى قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الإسكندنافية.

وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدانمارك والسويد في 28 أيلول/سبتمبر.

والعام الفائت، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "عندما أعلن عن العقوبات، اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدانمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية".

وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا أولونغرن أن الاجتماع سلط الضوء على وجود "قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي".

وجاء في الرسالة "ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل في تبديد بواعث القلق الحالية والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة".

وتابع بلوك "في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد (فرض) عقوبات إضافية".

من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبرا إياها "رسالة واضحة بأنه لن يتمّ التسامح مع الإرهاب".

وأكد الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائنا الأوروبيين في الوقت الذي نواجه فيه هذا التهديد المشترك".

من ناحيته، رأى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الكيان القريب من منظمة مجاهدي خلق، أن العقوبات الأوروبية "خطوة إيجابية وضرورية".

لكن المجلس حذر في الوقت نفسه من أن "الوقت حان لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا حازما وقويا ضد هذه الأعمال الإجرامية، بما في ذلك طرد العملاء الإيرانيين الموجودين على الأراضي الأوروبية".

فرانس24/ أ ف ب