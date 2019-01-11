حماس تؤكد أن مصر ستفتح معبر رفح في الاتجاهين

أ ف ب

أعلن قيادي في حركة حماس أن القاهرة وافقت على إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة في الاتجاهين بعدما أغلقته أمام الراغبين بمغادرة القطاع إثر سحب السلطة الفلسطينية موظفيها منه وتسلّم وزارة الداخلية التابعة لحماس إدارته، دون تحديد موعد لذلك.

وصل وفد مصري ترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة وضم مسؤول الملف الفلسطيني إلى غزة حيث أجرى لقاءات مع كل من حركة حماس وكوادر من حركة فتح وقادة الفصائل الأخرى.

بحثت هذه اللقاءات إنهاء التوتر بين حماس وفتح وتثبيت التهدئة مع إسرائيل، وقضية معبر رفح. الوفد سيجري أيضا مناقشات مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات في إطار الاتفاقات الدولية بهدف حفاظ على التهدئة في القطاع.

وقال خليل الحيّة نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة للصحافيين "تحدثنا في قضية معبر رفح وأكد الأخوة في مصر أن معبر رفح على ما هو عليه، لا تغيير عليه، سيبقى مفتوحا كما كان في السابق".

وتابع أن "تفاهمات التهدئة قائمة والوفد الأمني المصري يواصل إلزام الاحتلال".

وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بعد لقاء الوفد مع ممثلي الفصائل إن "الوفد المصري أبلغنا أنّ معبر رفح سيعمل في الاتّجاهين دون أي تغيير، من خلال إدارة وزارة الداخلية" التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد سحبت موظفيها من معبر رفح الأحد الماضي احتجاجا على "ممارسات حماس ضد حركة فتح" حسب ما قال مسؤولون في السلطة. وعلى الإثر تسلّمت إدارة المعبر وزارة الداخلية التابعة لحماس.

وبعد تولي حماس إدارة المعبر أغلقته مصر أمام المغادرين من قطاع غزة وسمحت فقط للعالقين على أراضيها بالعودة إلى القطاع.

على صعيد آخر قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة على تويتر إنه "تم تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة (اسماعيل هنية) إلى موسكو لوقت آخر لانشغال وزير الخارجية الروسي، مع حرصهم (الروس) على إتمامها".

وأضاف أن الاتفاق على تأجيل الزيارة تم خلال "اتصال هاتفي مع ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية"، مشيرا إلى أنه تم خلال الاتصال "الحديث حول تطورات القضية الفلسطينية والتأكيد على موقف روسيا الثابت من قضيتنا الوطنية".

فرانس24/ أ ف ب