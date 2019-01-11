السعودية رهف القنون ستغادر تايلاند باتجاه كندا

قال مسؤول تايلاندي إن الشابة السعودية رهف القنون ستغادر بانكوك إلى كندا الجمعة. وأعلن مكتب وزير الخارجية الكندي أنه لا يستطيع تأكيد منح الفتاة السعودية حق اللجوء من طرف حكومة بلاده.

صرح مسؤول تايلاندي أن الشابة السعودية البالغة 18 عاما، والتي فرت من أسرتها، وطلبت اللجوء لدى وصولها إلى تايلاند، ستغادر بانكوك متجهة إلى كندا الجمعة.

وقال رئيس دائرة الهجرة سوراشاتي هاكبارن لوكالة الأنباء الفرنسية، إن رهف القنون "ستغادر جوا إلى كندا الساعة 11:15 مساء اليوم (16:15 ت غ)".

وأعلن مكتب وزيرة الخارجية الكندية اليوم الجمعة أنه لا يستطيع تأكيد منح الفتاة السعودية حق اللجوء في كندا.

ويأتي الإعلان بعد لحظات من تصريح رئيس إدارة الهجرة في تايلاند لرويترز، بأن كندا منحت الفتاة السعودية رهف محمد القنون حق اللجوء.

وتقيم القنون في فندق ببانكوك حاليا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تدرس طلبها باعتبارها طالبة لجوء.

وتشير القنون إلى أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها التي نفت ذلك. وقالت إنها حبست مرة في غرفتها ستة أشهر لأنها قصت شعرها.

وذكرت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الشابة ما عادت تعتنق الإسلام، وهو ما يعرضها للخطر في السعودية.

وتوجه والدها إلى تايلاند ونفى إساءة معاملتها، لكنها رفضت مقابلته.

وأثارت قضيتها انتقادات لاذعة على الإنترنت وتهديدات بالقتل ما اضطرها إلى إغلاق حسابها على تويتر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز