التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعلن بدء عملية الانسحاب من سوريا

أ ف ب

آليات عسكرية تابعة أمريكية في شمال منبج بسوريا، مايو/أيار 2018

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن الجمعة أن عملية الانسحاب من سوريا بدأت، بدون أن يعطي تفاصيل عن تحركات الجنود أو الجدول الزمني وذلك لأسباب أمنية.

بدأ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن عملية الانسحاب من سوريا، حسب ما أكد الناطق باسمه شون راين الجمعة. لكنه لم يوضح إن كان يتحدث عن القوات الأمريكية فقط أم جميع قوات التحالف وكم من الوقت ستستغرق العملية.

وقال راين "بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتحفظ بالتفاصيل المرتبطة بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وكانت القوات الأمريكية التي ساهمت في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" قد بدأت منذ العام 2014 بخفض أعداد عناصرها.

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الانسحاب قد بدأت من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "مساء الخميس، تم انسحاب جزء من القوات الأمريكية من قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة".

وأوضح أن "هذا أول انسحاب لقوات أمريكية من سوريا منذ إعلان" ترامب الشهر الماضي قراره سحب قوات بلاده من سوريا.

ما هو مصير القواعد الأخرى للتحالف ومصير القوات التابعة لباقي الدول؟

ولدى التحالف الذي تقوده واشنطن قواعد أخرى في مناطق أخرى في شمال شرق سوريا وفي العراق المجاور حيث أشار ترامب إلى أن قوات بلاده ستبقى.

وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن الجيش الأمريكي بدأ بسحب معدات من سوريا.

مداخلة وسيم الأحمر بشأن إعلان التحالف الدولي بدء الانسحاب من سوريا

وتشكل التحالف الذي يشمل دولا بينها فرنسا وبريطانيا في منتصف العام 2014 لمواجهة توسع تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

ولم يتضح بعد مصير القوات التابعة لباقي دول التحالف. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أكد الخميس أن بلاده ستنسحب عسكريا من سوريا عندما يتم التوصل إلى "حل سياسي" للنزاع الدائر فيها.

وأعلن ترامب الشهر الماضي أن المقاتلين المتطرفين هزموا ولذا، بات بإمكان القوات الأمريكية العودة إلى بلادهم.

ولعبت طائرات التحالف العسكرية وقواته الخاصة دورا محوريا في جهود استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجهاديون.

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكوناتها، حاليا على طرد المقاتلين المتطرفين من آخر جيوبهم في وادي نهر الفرات.

بدء الانسحاب يتزامن مع زيارة بومبيو للشرق الأوسط

ويتزامن بدء الانسحاب الأمريكي مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الشرق الأوسط. وكان قد أكد من مصر الخميس أن الانسحاب سيتم رغم الانتقادات الواسعة له.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون شروط الانسحاب التي تشمل هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وضمان سلامة حلفاء واشنطن الأكراد المعرضين إلى خطر شن تركيا عملية وشيكة ضدهم.

واعتبر كثيرون تصريحات بولتون بمثابة تراجع عن إعلان ترامب. ووصفت تركيا التي ترفض انتشار الأكراد على حدودها، التصريحات بأنها "غير مقبولة".

لكن بإمكان المعركة ضد الجهاديين في المناطق النائية عند الحدود العراقية السورية ومطاردة زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي أن تستمر طويلا.

القوات الكردية في خطر

ويترك الانسحاب الأمريكي القوات الكردية التي قادت المعارك على الأرض ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في خطر.

وبدأت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، بالتقرب من دمشق وحليفتها روسيا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "مجموعة إرهابية"، وهددت مرارا بالتحرك نحو سوريا لإقامة منطقة حدودية عازلة.

وقال مناهضو قرار ترامب، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه الجمهوري، إن أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية سيدمر السياسة الأمريكية في سوريا وسيسمح للتنظيم المتطرف بإعادة بناء صفوفه.

رد الفعل الروسي على الإعلان الأمريكي الانسحاب من سوريا

وأشاروا كذلك إلى أنه سيسمح لإيران بتوسيع نفوذها في سوريا وهو ما سيشكل تهديدا لإسرائيل.

ومنذ إعلان ترامب المفاجئ الشهر الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أن على أي انسحاب أن يكون منسقا وتدريجيا و"حذرا".

لكن مراقبين أكدوا على أن من تداعيات إعلان الانسحاب إعادة خلط أوراق النزاع الدامي ذاتها التي يحملها الانسحاب الفعلي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش إن "الضرر حصل. تأثير الإعلان عن الانسحاب على الأرض هو تأثير مغادرتهم بالفعل نفسه".

فرانس24/ أ ف ب