برلمانيون أمريكيون يحيون ذكرى مرور مئة يوم على مقتل الصحافي السعودي خاشقجي

أ ف ب

رئيس مجلس إدارة صحيفة واشنطن بوست فريد ريان متحدثا في الكونغرس الأمريكي في 10 كانون الثاني/يناير، في ذكرى مرور 100 يوم على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

أحيا برلمانيون جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس الأمريكي الخميس، إلى جانب صحافيين وحقوقيين، ذكرى مرور مئة يوم على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن اغتيال خاشقجي "إهانة للبشرية".

إلى جانب أصدقاء لجمال خاشقجي ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة، أحيا برلمانيون جمهوريون وديمقراطيون، الخميس في الكونغرس ذكرى مرور مئة يوم على اغتيال الصحافي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وفي القاعة التي تصدرتها صورة خاشقجي، بدأ إحياء الذكرى بالوقوف دقيقة صمت على روح الصحافي الذي قتل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان خاشقجي مقربا من دوائر السلطة في السعودية، قبل أن يتحول إلى منتقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد قتل وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أن عناصر نفذوها "خارج إطار صلاحياتهم".

وأعلنت المملكة في وقت لاحق توقيف 21 شخصا للاشتباه في تورطهم بالعملية، لكنها أبعدت الشبهات عن ولي العهد النافذ.

"اغتيال خاشقجي عمل بغيض وإهانة للبشرية"

وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن "اغتيال خاشقجي عمل بغيض وإهانة للبشرية".

وأتابعت "إذا قررنا أن المصالح التجارية يجب أن تسحق تصريحاتنا وأفعالنا، فعلينا أن نقر بأننا فقدنا كل سلطة أخلاقية لإدانة فظائع في أي مكان في العالم".

وأكد فريد ريان، رئيس مجلس إدارة صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي يكتب فيها، إن مقتل الصحافي السعودي "أثر بعمق على زملائه".

وتابع "لكن الأمر لا يتعلق بقتل صحافي بريء فحسب"، معتبرا أن "اغتيال جمال يدخل في إطار هجمات متنامية على حرية الصحافة يشنها طغاة في كل أنحاء العالم".

من جهتها، تحدثت مديرة منظمة "مراسلون بلا حدود" في أمريكا الشمالية مارغو إيوين عن وجود "صحافيين ومدونين وعاملين في وسائل إعلام يعيشون كل يوم تحت التهديد". وقالت "دعونا نؤكد معا أن من دفع، مثل جمال، الثمن الأكبر، لن تذهب تضحياته سدى".

بدورها، كانت منظمة العفو الدولية غير الحكومية قد دعت الخميس إلى فتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي تحت إشراف الأمم المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب