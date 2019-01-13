بالفيديو: مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية في هجوم شنه الحوثيون بطائرة دون طيار

أ ف ب

هجوم بطائرة بدون طيار شنه الحوثيون على قاعدة الهند الجوية في جنوب اليمن 10 كانون الثاني/يناير 2019

لقي محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة مصرعه، متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم شنته الخميس طائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية (جنوب)، بحسب ما أعلن مصدر طبي الأحد.

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم بطائرة مسيرة على عرض في أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، بحسب ما أعلن مصدر طبي اليوم الأحد.

وأصيب اللواء محمد صالح طماح في هجوم الخميس بطائرة بدون طيار على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا.

ونقلت مصادر طبية أن طماح خضع لعدة عمليات جراحية في مستشفى في عدن لكنه توفي صباح الأحد.

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وقتل سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم طماح، وجرح 11 آخرون في الهجوم الذي وقع الخميس، ويهدد بعرقلة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما أصيب نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني ومحافظ لحج أحمد التركي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فاضل حسن في الهجوم.

وأعلن مسؤول يمني أنه تم نقل التركي والزنداني إلى السعودية لتلقي العلاج.

وبعد الهجوم، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه إزاء الهجوم بواسطة طائرة من دون طيار، الذي جاء في توقيت كان يأمل فيه تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أنه "يحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

يعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصعيد العنف الذي جرى اليوم في #اليمن، ويحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد. OSE_Yemen (@OSE_Yemen) 10 janvier 2019

وناشد غريفيث "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وتعد قاعدة العند أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وسيطر عليها الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب اليمن في 2015 لبعض الوقت، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في نفس السنة.

فرانس24/ أ ف ب