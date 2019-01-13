مصر: جامعة الأزهر تفصل طالبة بعد ظهورها في فيديو وهي تقوم بمعانقة شاب

أ ف ب (أرشيف)

اتخذت جامعة الأزهر في مصر قرارا بفصل إحدى طالباتها بعد ظهورها في فيديو تم تداوله مقطع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهرها وهي تعانق شابا داخل حرم جامعة المنصورة في دلتا النيل، على ما أعلن متحدث باسم الجامعة الأحد.

قررت جامعة الأزهر في مصر فصل إحدى طالباتها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يعانقها داخل حرم جامعة أخرى في المنصورة في دلتا النيل، على ما قال متحدث باسم الجامعة الأحد.

وقال أحمد زارع "أعلن مجلس تأديب الجامعة بالأمس (السبت) عن قراره بفصل الطالبة نهائيا بعد الضجة التي أثارها الفيديو والصورة السيئة التي قدمتها عن الجامعة". موضحا أن الطالبة تدرس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمال القاهرة. وقد حصل العناق في جامعة المنصورة.

وتم تداول في مطلع الشهر الحالي، مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شابا يحمل باقة من الورد ويقدمها لصديقته راكعا على ركبتيه كشكل من أشكال عرض الزواج ثم يقوم بمعانقتها في ساحة كلية الحقوق بجامعة المنصورة.

وصرح زارع إن القرار اتخذ مع أن الواقعة ارتكبت خارج حرم جامعة الأزهر "لأنه لا يوجد اختلاط بين الذكور والإناث". وتابع أن الطالبة بإمكانها "أن تقدم تظلم أمام مجلس التأديب الأعلى وأنا أعتقد أنه سيتم تخفيف الجزاء".

كما أعلن المتحدث باسم جامعة المنصورة هاني هلال الأحد أن "مجلس تأديب الجامعة سينظر غدا (الاثنين) توقيع الجزاء المناسب على الطالب" في كلية الحقوق. وأضاف هلال أنه ثبت إدانة الطالب بعد انتشار الفيديو، "بمخالفة المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات المعنية بخرق القواعد والأعراف الجامعية وارتكاب فعل مخل بالآداب العامة".

ويواجه الطالب بموجب هذه المادة قرارا يراوح بين "الحرمان من أداء الامتحان والفصل النهائي" على ما أوضح هلال.

فرانس 24/ أ ف ب