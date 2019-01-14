بومبيو يلتقي الملك سلمان وولي العهد في الرياض قبل قطع زيارته الشرق أوسطية لأسباب عائلية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض 2019/01/14

اضطر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اختصار جولته الشرق أوسطية لحضور جنازة عائلية في بلده، إلا أنه التقى صباح الاثنين في الرياض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ثم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ثاني زيارة له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018.

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح الاثنين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار جولة شرق أوسطية وثاني زيارة له إلى الرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واتفق بومبيو مع ولي العهد السعودي على أهمية استمرار التهدئة في العمليات العسكرية باليمن وسط جهود سلام تبذلها الأمم المتحدة لوقف الصراع. وقد نشرت السفارة الأمريكية في الرياض تغريدة بعد اللقاء قالت فيها: "فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة".

مسؤول أمريكي يعتبر أن رواية السعودية حول مقتل خاشقجي "تفتقر إلى المصداقية والمسؤولية"

لكن بومبيو اضطر لاختصار جولته التي كان من المفترض أن تشمل دول الخليج الست لاضطراره لحضور جنازة عائلية في بلده، كما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وسعى خلال محادثاته في الرياض إلى الحفاظ على التحالف الإستراتيجي الذي يعد أولوية لبلاده مع السعودية.

وخلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء الأحد عقب وصوله إلى الرياض، شدد بومبيو على "ضرورة أن تواصل السعودية تحقيقها حول مقتل" خاشقجي "من أجل محاسبة جميع المسؤولين".

من جهة ثانية، دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان بومبيو إلى الضغط على الرياض من أجل الإفراج عن ناشطات سعوديات سجينات تقول منظمات غير حكومية دولية إنهن تعرضن على ما يبدو لتجاوزات.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز