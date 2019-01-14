اليمن: الحوثيون يطالبون بإقالة رئيس البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة بسبب "عدم الحياد"

أ ف ب

طالبت جماعة الحوثيين الأحد بإقالة رئيس البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة، الهولندي باتريك كاميرت، لـ"عدم الحياد وتنفيذ أجندات مشبوهة وإيصال الأوضاع إلى حافة الانهيار". وطالب رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتدارك الأمر مشترطا إبعاد كاميرت.

بات اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين على شفير الهاوية أكثر من أي وقت مضى. فقد اتهم الحوثيون رئيس البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة باتريك كاميرت بـ"عدم الحياد وتنفيذ أجندات مشبوهة وإيصال الأوضاع إلى حافة الانهيار"، على حد تعبير القناة الرسمية للجماعة.

مراسل فرانس24 في صنعاء عدنان الصنوي عن الوضع في الحديدة

وفي تغريدة على موقع تويتر، أشار رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام إلى "عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته".

وطالب محمد عبد السلام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتدارك الأمر مشترطا إبعاد موظفه الهولندي للبحث في أي شأن آخر.

مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية في هجوم شنه الحوثيون بطائرة دون طيار

وقد عقد كاميرت اجتماعا منفصلا بممثلي الحكومة المعترف بها في لجنة التنسيق العسكرية المشتركة، بعد يوم من اجتماع مماثل مع فريق الحوثيين. وتجاهل رئيس البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة الاعتراف بإجراءات إعادة الانتشار التي أعلنتها الجماعة من جانب واحد في ميناء الحديدة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يأتي هذا التصعيد فيما ينظر مجلس الأمن الدولي إلى مشروع قرار بريطاني لتوسيع الفريق الطليعي لكاميرت إلى بعثة من عشرات المراقبين والموظفين المساعدين تعزيزا لدور الأمم المتحدة في موانئ الحديدة الحيوية للمساعدات الإنسانية.

فرانس24