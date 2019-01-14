ترامب يهدد تركيا بـ"تدميرها اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد" في شمال سوريا

أ ف ب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بـ "تدمير تركيا اقتصاديا" إذا شنت هجوما ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وردت أنقرة صباح الاثنين على لسان المتحدث باسم رئاستها قائلة إن "مساواة الأكراد السوريين بالمسلحين الأكراد "خطأ فادح"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة المقاتلين الأكراد في سوريا.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بكارثة اقتصادية إذا شنت هجوما ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وكتب مساء الأحد في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: "سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد"، داعيا إلى إقامة "منطقة آمنة بعرض" 30 كلم.

لكن ترامب أضاف: "بالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا". وتحدث عن "بدء الانسحاب المنتظر منذ فترة طويلة في سوريا عبر ضرب الخلافة الصغيرة المتبقية لتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، من اتجاهات عدة. سنهاجم مجددا انطلاقا من قاعدة موجودة إذا تشكلت مجددا".

وردت أنقرة صباح الاثنين على ترامب إذ كتب المتحدث باسم الرئاسة التركية أن "مساواة الأكراد السوريين بالمسلحين الأكراد "خطأ فادح"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة المقاتلين الأكراد في سوريا، ودعت واشنطن إلى احترام الشراكة "الإستراتيجية" بين البلدين.

للمزيد: بعد إعلان بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا، من المستفيد؟

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل على الأراضي التركية منذ 1984.

وأشار دونالد ترامب في تغريداته إلى أن "روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة الطويلة المدى لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (...) نحن استفدنا من ذلك أيضا، لكن الوقت حان الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن". وكتب بأحرف كبيرة "أوقفوا الحروب التي لا تنتهي!".

من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن حوالى 16 ألف شخص بينهم 760 مقاتلا من التنظيم الجهادي فروا من مناطق يسيطر عليها التحالف العربي الكردي منذ كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي هذه التصريحات بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجولة في الشرق الأوسط تهدف إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بينما تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مصير أكراد سوريا الذين قاتلوا إلى جانب الأمريكيين تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب