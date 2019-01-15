المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا النرويجي غير بيدرسون يصل إلى دمشق في أول زيارة له منذ تعيينه

المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون كان سفير بلاده النرويج في الصين

وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق الثلاثاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه خلفا لستافان دي ميستورا. وبيدرسون هو مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا منذ بدء النزاع في العام 2011.

وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا، النرويجي غير بيدرسون، إلى دمشق الثلاثاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه خلفا للموفد الدولي السابق ستافان دي ميستورا.

وشوهد بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا منذ بدء النزاع في العام 2011 (بعد الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي أنان ودي ميستورا) لدى دخوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة السورية، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين السوريين.

وتسلم بيدرسون مهامه في السابع من كانون الثاني/يناير، وهو دبلوماسي مخضرم شارك في 1993 ضمن الفريق النرويجي في المفاوضات السرية التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وأمضى سنوات عديدة ممثلا لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وشغل منصب سفير النرويج لدى الصين وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في دمشق إن هذه الزيارة "هي زيارة تعارف رغم أن السيد بيدرسون معروف من قبلنا ولكنها محطة أولى سنستمع إليه، سنجدد له استعدادنا للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته".

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد في وقت سابق استعداد بلاده التعاون مع بيدرسون "بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه".

ولطالما اتهمت دمشق دي ميستورا الذي استقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر بعد أربع سنوات من المساعي التي لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع السوري، بـ"عدم الموضوعية" في تعاطيه مع الأزمة السورية.

فرانس24/ أ ف ب