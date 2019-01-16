اليمن: مجلس الأمن يقر نشر مراقبين دوليين بالحديدة لضمان وقف إطلاق النار

أ ف ب/ أرشيف

أحد المقاتلين في الحديدة في ديسمبر/كانون الأول 2018

سيتم نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، تبعا لقرار لمجلس الأمن اليوم الأربعاء. وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من قبل السعودية والحوثيون الذين تدعمهم إيران قد توصلا لاتفاق في السويد بشأن هذه المدينة بعد محادثات في تحت رعاية أممية.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الأربعاء على نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.

ويشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 ديسمبر/كانون الأول في الحديدة. وعند اكتمال مدة ستة أشهر، ستعمل بعثة المراقبة أيضا في مينائي سليف ورأس عيسى، وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانئ الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.

وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة.

وكان قد أعلن عن جولة مفاوضات جديدة في يناير/كانون الثاني الحالي، لكن لن تعقد الجولة إلا في فبراير/شباط المقبل، بحسب ما أعلن مؤخرا في مجلس الأمن الدولي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

وكان المبعوث قد طالب علنا قبل أسبوع بإحداث "تقدم جوهري" بشأن اتفاقات ديسمبر/كانون الأول قبل تحديد موعد جولة ثانية من المباحثات في مكان لم يتحدد حتى الآن.

وتضم مدينة الحديدة ميناءا يشكل نقطة دخول المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني، أصبحوا مهددين بالجوع في ظل ظروف الحرب الحالية.

وخلف النزاع نحو عشرة آلاف قتيل وتسبب، بحسب الأمم المتحدة، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتقول منظمات غير حكومية إن عدد ضحايا النزاع أكبر بكثير.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب