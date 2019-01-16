إيران تؤكد رفضها الانسحاب من سوريا والاحتفاظ بقواتها وأسلحتها فيها

أ ف ب / أرشيف

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا. وأكد أن طهران "ستحتفظ بجميع مستشاريها العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي...". وجاءت تصريحات جعفري ردا على تهديدات نتانياهو بمواصلة "شن هجمات" ضد إيران في سوريا، وصفها الجنرال بـ"المضحكة".

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا رافضا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.

ونقلت الوكالة عن جعفري قوله: "سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي، لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم".

وتأتي هذه التصريحات فيما يبدو ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي طالب إيران الثلاثاء بسحب جميع قواتها من سوريا.

وصرح نتانياهو "دعوني أقدم لهم (الإيرانيين) نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة، لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف أو هوادة".

ووصف جعفري إن هذه التهديدات بـ"المضحكة"، مضيفا "اعلموا فقط بأنكم تعبثون بذيل الأسد. اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم، وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة"، بحسب ما أوردت الوكالة.

وتوعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكريا في سوريا، حيث تقدم الدعم للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.

وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي، قال نتانياهو الأحد إن الطيران شن الجمعة غارة استهدفت ما وصفه: بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي.

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في سوريا، وتقول إنها توفر المستشارين العسكريين ومقاتلين متطوعين من مختلف الدول.

فرانس24/ أ ف ب