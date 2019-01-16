سوريا: 16 قتيلا على الأقل بينهم أمريكيان في تفجير انتحاري بمنبج

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم تسعة مدنيين وأمريكيان من قوات التحالف الدولي على الأقل، في هجوم انتحاري الأربعاء، استهدف دورية لقوات التحالف في مدينة منبج شمالي سوريا.

قتل 16 شخصا على الأقل الأربعاء بتفجير انتحاري في مدينة منبج شمالي سوريا. وتبنى الهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووقع التفجير في مطعم في وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهي ائتلاف مقاتلين عرب وأكراد مدعوم من واشنطن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد "أقدم انتحاري على تفجير نفسه عند مدخل المطعم أثناء وجود عناصر دورية أمريكية داخله".

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وذكر المرصد أن 16 شخصا على الأقل قتلوا في التفجير، وهم "تسعة مدنيين، وخمسة مقاتلين محليين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، كانوا يرافقون دورية أمريكية" تابعة للتحالف، وعنصران أمريكيان من التحالف.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "إنه الهجوم الانتحاري الأول الذي يطال بشكل مباشر دورية للتحالف في مدينة منبج منذ عشرة أشهر".

وأنشىء التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق منذ العام 2014. ويواصل تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في آخر معاركها ضد الجهاديين في شرق سوريا.

ويسيطر على منبج مقاتلون عرب وأكراد، تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، وتضم مقرات للقوات الأمريكية.

فرانس24/ أ ف ب