جامعة مصرية تلغي قرار طرد طالب عاقبته لمعانقة فتاة في حرمها

ألغت جامعة المنصورة في دلتا النيل بمصر مساء الثلاثاء عقوبة الفصل بحق طالب، ظهر في فيديو وهو يعانق فتاة داخل الحرم الجامعي. وكانت هذه الفتاة فصلت بدورها من جامعة الأزهر، إلا أن تدخل شيخ الأزهر على خط القضية دفعها لإلغاء العقوبة، فيما حرم كل منهما من اجتياز اختبار الفصل الدراسي الأول.

قررت جامعة مصرية إلغاء عقوبة الفصل الموقعة على أحد طلابها بعد ظهوره في مقطع فيديو، انتشر على الإنترنت يعانق فتاة داخل الحرم الجامعي، مكتفية بحرمانه من أداء اختبار نصف العام.

وجاء في بيان صادر من جامعة المنصورة في دلتا النيل مساء الثلاثاء بأن مجلسها للتأديب، "قرر تخفيف العقوبة على الطالب والاقتصار فقط على حرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، انطلاقا من الحرص على مستقبله، وتقديرا لحداثة سنه، وعدم درايته باللوائح الجامعية".

وكان الطالب في السنة الأولى بكلية الحقوق قد عوقب بالفصل لمدة عامين، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا مطلع الشهر الجاري، يظهر فيه وهو يحمل باقة من الورد ويقدمها لصديقته، راكعا على ركبتيه كشكل من أشكال عرض الزواج، ثم يقوم بمعانقتها في ساحة الكلية.

وكانت جامعة الأزهر، التي تنتمي إليها الطالبة في الفيديو قد عاقبتها بالفصل النهائي قبل أن تخفف الجزاء لحرمانها من أداء اختبار الفصل الدراسي الأول. وقد أتى ذلك بعد بيان صادر عن شيخ الأزهر يطالب فيه الجامعة بمراجعة القرار، نظرا لحداثة عمر الفتاة وحرصا على مستقبلها التعليمي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب مساء الأحد على قناة "إم بي سي مصر"، قال الطالب، ويدعى محمود، "كان من المفترض أن تتم خطوبتنا (..) لكن بعد الذي حدث، وقعت مشكلات بيني وبين أهلها والآن هم رافضون تماما".

فرانس24/ أ ف ب