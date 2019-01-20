سوريا: وقوع انفجار في جنوب دمشق "دون سقوط ضحايا"

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قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إن التفجير الذي سمع صوته في دمشق الأحد عبارة عن "تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا"، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مدير الدفاع المدني في دمشق آصف حبابة إن الانفجار تسبب فيه فنيون عسكريون كانوا يفجرون قنبلة. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقال إن الانفجار وقع قرب فرع أمني وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن التفجير الذي سمع صوته في دمشق صباح الأحد عبارة عن "تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا"، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على إرهابي.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار في منطقة المتحلق الجنوبي في محيط مدينة دمشق مضيفة أن هناك أنباء أولية تتحدث عن "عمل إرهابي".

وكان التلفزيون الرسمي أورد في وقت سابق في شريط عاجل "سماع دوي انفجار في منطقة المتحلق الجنوبي بمحيط دمشق، والأنباء الأولية تتحدث عن عمل إرهابي"، من دون إضافة أي تفاصيل.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقال إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال مديره رامي عبد الرحمن إن "الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق، إلا أنه ليس واضحا ما إذا كان ناتجا عن عبوة ناسفة أو تفجير انتحاري".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مدير الدفاع المدني في دمشق آصف حبابة إن الانفجار تسبب فيه فنيون عسكريون كانوا يفجرون قنبلة.

فرانس24