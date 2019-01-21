إسرائيل تشن ضربات ضد أهداف إيرانية في الأراضي السورية

أ ف ب/ أرشيف

شن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا، حسب ما أعلنه بيان له، قال فيه إنه استهدف "أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا". وردت الدفاعات العسكرية الجوية السورية، إذ "اعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها..."، وفق تصريح مصدر عسكري سوري نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان ليل الأحد الاثنين أنه شن ضربات ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية. وأشار إلى أنه ضرب "أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذرا في الوقت نفسه سوريا "من محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرائيلية".

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" في دمشق: إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الاثنين "لأهداف معادية"، وذلك بعد ساعات على غارات كانت إسرائيل قد شنتها يوم الأحد على المنطقة الجنوبية.

وأوضح المصدر العسكري السوري أنه "في تمام الساعة 1:10 من فجر اليوم الاثنين، قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا، وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة".

وأضاف أنه "على الفور، تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأشارت "سانا" إلى أن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية، واستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".

وأفادت "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة إلى تشاد "لدينا سياسة محددة تماما: تقويض تجذر الوجود الإيراني في سوريا وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أكد قبل أسبوع، في إشارة لعملية عسكرية سابقة، بأن إسرائيل شنت غارة على "مستودع للأسلحة" إيراني في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر لمسؤول إسرائيلي لتوجيه مثل هذه الضربات.

فرانس24/ أ ف ب