سوريا: قتلى في ثاني تفجير انتحاري بأقل من أسبوع يستهدف القوات الأمريكية

أ ف ب/ أرشيف

فجر انتحاري نفسه داخل سيارة الاثنين بشمال شرق سوريا، حيث استهدف مجموعة من أفراد القوات الأمريكية، كان يرافقها عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف الحسكة. وقتل في هذا الهجوم خمسة أشخاص من "قوات سوريا الديمقراطية" على الأقل كما أصيب أمريكيان. وهي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تستهدف فيها القوات الأمريكية في سوريا.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تفجيرا استهدف الاثنين رتلا من القوات الأمريكية المحسوبة على التحالف الدولي في شمال شرق سوريا. وأدى التفجير إلى مقتل خمسة أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية" على الأقل وإصابة أمريكيين بجروح.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: إن "انتحاريا أقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة مستهدفا رتلا للقوات الأمريكية، يرافقه مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، يؤمنون الحماية له" أثناء مروره في ريف الحسكة الجنوبي، في اعتداء هو الثاني من نوعه ضد القوات الأمريكية في أقل من أسبوع.

فرانس24/ أ ف ب