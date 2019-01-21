مصر: السجن سنة كاملة لمقدم برنامج تلفزيوني استضاف "بائع هوى" مثليا

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أصدر القضاء المصري الأحد حكما بالسجن سنة كاملة بحق مقدم البرامج التلفزيونية الإعلامي محمد الغيطي، الذي استضاف في إحدى حلقات برنامجه رجلا مثلي الجنس. واتهم الغيطي بالترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان. ويمنع ظهور المثليين على وسائل الإعلام في مصر.

أفاد مصدر قضائي أن محكمة مصرية قضت الأحد بسجن مقدم البرامج التلفزيونية محمد الغيطي لمدة سنة لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي.

وبحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده، فقد غرمت محكمة الجنح في الجيزة الإعلامي المصري ثلاثة آلاف جنيه (147 دولارا)، وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته.

وأشار صبري إلى أنه يمكن استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وكان محمد الغيطي الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات، قد اتهم بالترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان.

وتعود القضية إلى آب/أغسطس من عام 2018، عندما استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني على محطة "تي أل سي" الخاصة، وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وقال الضيف المثلي، الذي تم حجب وجهه حتى لا تعرف هويته، خلال المقابلة، إنه "عمل كبائع هوى"، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين بسبب "انتهاكات مهنية".

وقال المجلس في بيان وقتها إن قناة "تي أل سي" انتهكت قرار "منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم".

ومنع المجلس ظهور المثليين في أي وسيلة إعلام بعد ظهور علم بألوان قوس قزح، يرمز إليهم خلال حفلة في القاهرة عام 2017.

فرانس24/أ ف ب