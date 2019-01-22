وزارة الخارجية الأردنية تعلن تعيين قائم بالأعمال في سفارة المملكة بدمشق

أعلن الأردن الثلاثاء تعيين قائم بالأعمال جديد في سفارته لدى سوريا. والأردن من بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري.

عينت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء قائما بالأعمال جديدا برتبة مستشار في سفارة المملكة بدمشق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن المملكة قررت "تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق".

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وتابع أن "هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة".

وأوضح القضاة لوكالة الأنباء الفرنسية أن "السفارة الأردنية في دمشق كانت تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار".

وكان غادر السفير السوري بهجت سليمان عمان نهاية أيار/مايو 2014 بعد أن اعتبرته الحكومة شخصا غير مرغوب فيه، بسبب "إساءاته المتكررة" الموجهة "ضد المملكة وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها".

وأكدت الحكومة الأردنية حينها أن السفارة السورية في عمان ستظل مفتوحة وتعمل كالمعتاد وأن بإمكان دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان، مؤكدة بأن قرار طرد السفير السوري من عمان "لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا".

وحتى ذلك الوقت، كان القائم بالأعمال الأردني في سفارة المملكة في دمشق لا يزال يعمل قبل أن يغادرها مع عدد من أفراد طاقمها بسبب الأوضاع الأمنية.

وظلت سفارة سوريا لدى الأردن تعمل بشكل طبيعي بوجود القائم بالأعمال أيمن علوش، فيما بقيت سفارة المملكة في دمشق تعمل بطاقم من الموظفين.

والأردن من بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.

ويستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.

فرانس24/ أ ف ب