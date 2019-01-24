الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس بعثة المراقبين في اليمن

قالت مصادر دبلوماسية إن البحث جار عن رئيس جديد للمراقبين الأمميين في مدينة الحديدة اليمنية بدلا من رئيسها الحالي الهولندي باتريك كامرت. وأشارت هذه المصادر إلى أن كامرت باق في منصبه إلى حين تسمية خليفة له.

تبحث الأمم المتحدة عن بديل لباتريك كامرت رئيس المراقبين الأممين في الحديدة المستمر بمزاولة منصبه، بحسب ما علم الأربعاء من مصادر دبلوماسية.

وقال أحد المصادر "سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له"، موضحا أن مشاورات بدأت بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن العقد الأولي لا ينص مبدئيا على ضرورة توليه قيادة فريق المراقبين.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبا مدنيا.

ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 كانون الأول/ديسمبر، واجه كامرت صعوبات مع الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة. واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.

وتعرض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

فرانس24/ أ ف ب