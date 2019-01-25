اليمن: نحو تغيير رئيس البعثة المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة

الحديدة، الواقعة في غرب اليمن، مدينة إستراتيجية وميناها حيوي بالنسبة للاقتصاد اليمني

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم الخميس بأن رئيس بعثة المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة اليمنية، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله الميجر جنرال الدانمركي مايكل أنكر لوليزغارد.

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس إن رئيس بعثة المنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله الدانمركي مايكل أنكر لوليزغارد.

وكان كمارت قد وصل إلى الحديدة في أواخر الشهر الماضي لقيادة فريق طليعي لمراقبة وقف لإطلاق النار وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدانمركي مايكل أنكر لوليزغارد بدلا من كمارت الشهر القادم. وقاد لوليزغارد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 2015 و2016.

وسوف يشرف لوليزغارد، الذي سيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث مثلما يفعل كمارت، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وصمدت الهدنة، التي اتفق عليها الطرفان المتحاربان في محادثات في السويد الشهر الماضي، إلى حد بعيد على الرغم من حدوث مناوشات متفرقة.

فرانس24/ رويترز