عمار الحميداوي يتحدث عن كواليس إعداد التقارير الحصرية لفرانس24 حول اليمن

تمكن موفدا فرانس 24 عمار الحميداوي وسيريل بايان من الدخول إلى مناطق نفوذ الحوثيين في شمال اليمن وعادا بسلسلة من التقارير الإخبارية عن صنعاء وصعدة والحديدة. عن عملهم هنالك، دخولهم ميناء الحديدة الاستراتيجي وحجم المأساة الإنسانية التي سببتها الحرب، يتحدث الصحافي عمار الحميداوي.

باشرت قناة فرانس24 منذ الاثنين 21 يناير/كانون الثاني في بث سلسلة تقارير حصرية أعدها موفديها الخاصين إلى اليمن، عمار حميداوي وسيريل بايان، وتناولت الوضع في هذا البلد الممزق من الحرب التي تفاقمت إثر تدخل السعودية في 2015 على رأس تحالف عسكري يدعم قوات الحكومة اليمنية، في وجه قوات الحوثيين الذين تدعمهم إيران.

التقرير الأول: تقرير حصري من صعدة معقل الحوثيين

اليمن: تقرير حصري من صعدة معقل الحوثيين

التقرير الثاني: وضع إنساني مزر وسوء التغذية شبح يهدد الأطفال في المستشفى الجمهوري في صعدة

حصري من اليمن: وضع إنساني مزر وسوء التغذية شبح يهدد الأطفال في المستشفى الجمهوري في صعدة

التقرير الثالث: ميناء الحديدة شريان حياة اليمنيين ومدخل المساعدات الإنسانية

حصري من اليمن: ميناء الحديدة شريان حياة اليمنيين ومدخل المساعدات الإنسانية

التقرير الرابع: من حرب إلى حرب يوميات عائلة يمنية نازحة

حصري من اليمن: من حرب إلى حرب يوميات عائلة يمنية نازحة

التقرير الخامس: صنعاء القديمة مدينة تاريخية مهددة بالتدمير

حصري من اليمن: صنعاء القديمة مدينة تاريخية مهددة بالتدمير

فرانس24