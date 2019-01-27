بغداد تعبر عن "احتجاجها" للسفير التركي إثر مقتل متظاهر بكردستان العراق

أرشيف/ أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان الأحد أن بغداد ستستدعي السفير التركي لديها لتسليمه "مذكرة احتجاج" على مقتل شخص من الأكراد في احتجاجات لمجموعة منهم في محافظة دهوك في كردستان. وكان محتجون أكراد قد اقتحموا مقرا عسكريا للجيش التركي في المنطقة، احتجاجا على مقتل أربعة مدنيين في غارات جوية، ما أدى إلى اشتباكات.

أدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، مقتل متظاهر كردي بنيران القوات التركية، قائلة إنها ستستدعي السفير التركي لديها، وذلك غداة احتجاجات عنيفة في كردستان العراق.

وأضافت الخارجية العراقية أيضا أنها "تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية، محافظة دهوك، والذي أدى إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى".

وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره".

وكان محتجون أكراد قد اقتحموا السبت مقرا عسكريا للجيش التركي في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا بشمال العراق، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، بعدما هاجم متظاهرون القوات التركية التي يتهمونها بقتل أربعة مدنيين خلال غارة جوية مؤخرا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين يضرمون النار بآليات عسكرية تركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر إن المتظاهرين "تم تحريضهم من قبل حزب العمال الكردستاني"، مشيرة إلى وقوع "أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية".

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان السبت: "نعبر عن استيائنا وحزننا للخسائر في الأرواح والإصابات"، مشيرة إلى أن "أحداثا وقعت في منطقة شيلادزي"، من دون الإشارة إلى تركيا أو إلى وجود قوات تركية على أراضيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت بغداد السفير التركي احتجاجا على الضربات الجوية التركية "المتكررة" داخل الأراضي العراقية. ودانت تلك الهجمات واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها".

ولقد أكدت تركيا مرارا مشروعية غاراتها لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ 1984 تمردا ضد أنقرة، وتصنفه الأخيرة وحلفاؤها الغربيون على أنه "منظمة إرهابية".

فرانس24/ أ ف ب