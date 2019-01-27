أسماء الأسد تخضع لعملية جراحية استكمالا لعلاجها من سرطان الثدي

أ ف ب/ أرشيف

أفادت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة السورية الأحد أن عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد، خضعت لعملية جراحية استكمالا لعلاجها من سرطان الثدي الذي تم الكشف عنه في مراحله المبكرة في أغسطس/آب 2018 وخضعت بالفعل للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية في دمشق منذ ذلك الوقت.

خضعت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، لعملية جراحية استكمالا لعلاجها من ورم خبيث في الثدي تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وفق ما أفادت الرئاسة السورية الأحد في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت حسابات الرئاسة "كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـدمشق تكللت بالنجاح".

كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..



رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1 Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 janvier 2019

وتأتي العملية غداة قيامها بعدة زيارات إلى جرحى الجيش العربي السوري في دمشق وعدد من المناطق المجاورة لها.

وأرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصا قطنيا أزرق اللون وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومزينة بعبارة "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل"، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة.

وكشف عن إصابة أسماء الأسد في أغسطس/آب 2018 بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة وخضوعها للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية في دمشق.

نبذة عن السيدة الأولى

أسماء الأسد (43 عاما) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تنحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها إزاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وغالبا ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.

فرانس 24/ أ ف ب