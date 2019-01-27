نصر الله يحذر إسرائيل من جر المنطقة إلى "مواجهة كبرى" جراء ضرباتها في سوريا

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مقابلة لقناة الميادين، إسرائيل من "التمادي" في ضرباتها على سوريا، معتبرا أن القصف الذي استهدف مناطق في هذا البلد، "تطور خطير" يمكن أن يجر المنطقة إلى "حرب أو مواجهة كبرى"، على حد تعبيره.

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء السبت تحذيرات لإسرائيل من "التمادي" في ضرباتها على سوريا، وذلك بعد أسبوع من استهدافها مواقع سورية عدة، منبها من أخذ المنطقة إلى "مواجهة كبرى".

واعتبر نصر الله أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل الأحد-الاثنين مناطق عدة في سوريا هو "تطور خطير"، موجها رسالة لنتانياهو بأن "تكون حذرا في التمادي في ما تقوم به في سوريا"، مضيفا "لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب أو مواجهة كبرى".

وحذر الأمين العام لحزب الله، الذي كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين، تل أبيب من أنه "في أي لحظة يمكن أن يتخذ قرار بتعاط مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، من جانب القيادة السورية ومحور المقاومة" في إشارة إلى طهران وحزب الله.

وردا على سؤال عما إذا كان رد الفعل قد يطال تل أبيب، أجاب نصر الله "في لحظة من اللحظات كل شيء ممكن".

وتحدث نصر الله عن متغيرات عدة تملي هذا القرار من بينها اقتراب دمشق وحلفائها من حسم "المعركة الداخلية" مع إحكام سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد، بالإضافة إلى "تحسن" قدرة الدفاع الجوي السوري الذي يتصدى للضربات الإسرائيلية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، استهدف آخرها قبل أسبوع، وفق الجيش الإسرائيلي، مخازن ومراكز استخبارات وتدريب تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

وحول الوضع الداخلي في سوريا، قال نصر الله الذي يقاتل حزبه إلى جانب الجيش السوري بشكل علني منذ العام 2013 "نستطيع أن نتحدث عن انتصار كبير وعظيم جدا وأصبحنا في المرحلة الأخيرة"، موضحا أن الأولوية هي للحل السياسي في ما يتعلق بالمناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

فرانس24/ أ ف ب