اختيار الدانماركي لوليسغارد رئيسا لبعثة مراقبي الأمم المتحدة باليمن

اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين الدانماركي مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن، خلفا لرئيسها الحالي الهولندي باتريك كمارت الذي توترت علاقته مع كل من الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث. وينتظر لوليسغارد موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتأكيد توليه للمنصب.

أفادت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اختار الاثنين الجنرال الدانماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد لمنصب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن، خلفا لرئيسها الحالي الهولندي باتريك كمارت الذي عين قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي كمارت توترت مع كل من الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث. وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، حسب ما أوضح أحد المصادر.

فرانس24/ أ ف ب