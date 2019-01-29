معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة مؤسسة فرنسية تعمل على دعم الحوار الإسلامي المسيحي

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للقاهرة والتي امتدت لثلاثة أيام على التأكيد على أهمية الحوار الإسلامي المسيحي كجزء من سياسة فرنسا في الشرق الأوسط ومصر، حيث قام بزيارتين الثلاثاء لبابا الأقباط الأورثوذكس تواضروس الثاني ولشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب. وعن أهمية هذا الملمح من السياسة الفرنسية قامت فرانس24 بإجراء حوار في القاهرة مع أحد أعضاء معهد الآباء الدومنيكان للدراسات الشرقية.

في إطار زيارته للقاهرة، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأورثوذكس وأخرى للشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الجامع الأزهر في بادرة تشجيع للحوار الإسلامي المسيحي.

وخلال هذه الزيارة الأولى من نوعها لماكرون للكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، أكد على أهمية الأقباط (يمثلون 10 بالمئة من سكان البلاد) لفرنسا، مشددا على أن التعددية في المجتمع المصري وفي المنطقة والتي يعد الأقباط أحد أطرافها هي عامل مهم في التهدئة الاجتماعية، و"الأزمة الأخلاقية التي تمر بها المنطقة وأوروبا ستجد حلا لجزء منها عبر الحوار بين الأديان".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا تواضروس الثاني

زيارة أخرى قادت ماكرون إلى مشيخة الأزهر للقاء أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، حيث كان في استقباله عدد من أهم رموز هذا المعلم الديني الأهم بالنسبة للمسلمين السنة في مصر والعالم العربي. وخلال هذا الاجتماع ناقش ماكرون والطيب وضع الإسلام والمسلمين في العالم عامة وفي فرنسا خاصة، وتطرق الحوار إلى رغبة فرنسا في أن يضطلع الأزهر بمهمة تأهيل الأئمة في مساجدها والمشاركة في جهود مواجهة الأفكار الخاطئة عن الإسلام وضرورة التعاون المشترك والعميق بين مؤسسة الأزهر والحكومة الفرنسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشيخ الأزهر أحمد الطيب. (صورة: حسين عمارة)

وأولى الرئيس الفرنسي أهمية كبيرة لهذا اليوم "الديني" الذي كان في ختام زيارته لمصر التي دامت ثلاثة أيام، حرصا منه على دور فرنسا الدائم في تشجيع الحوار والتعايش بين الأديان.

وفي هذا السياق تأتي أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة فرنسية مهمة في القاهرة وهي المعهد الدومنيكاني للدراسات الشرقية والتابع لرهبنة الدومنيكان الفرنسية. فرانس24 زارت الدير وحاورت الأخ أدريان كانديار عضو معهد الدراسات الشرقية.

نبذة عن دير الآباء الدومنيكان

أنشئ الدير في العام 1928 لاستقبال رهبان وآباء الطائفة الدومنيكانية الذين يأتون للعيش في القاهرة للتعرف على الثقافة العربية والإسلامية عن قرب ودراسة التراث الإسلامي وهو الهدف الذي يعبر عنه الدير بقوله ”جاء عام ١٩٣٧ وجاء معه ثلاثة رهبان دومنيكان قرّروا تكريس حياتهم لدراسة الإسلام وبدتْ القاهرة من وجهة نظرهم مقرًّا نموذجيًّا فهنا جامعة الأزهر الشريف ناهيك عن المكانة المتميّزة للثقافة المصريّة وسط كلّ العرب. وكان أن التقتْ رغبة هؤلاء الثلاثة چورچ قنواتيّ وچاك چومييه وسرچ دي بوركي مع دعوة الڤاتيكان لأتباعه بأخذ الإسلام على محمل الجدّ بعيدًا عن أيّ أهداف تنصيريّة وإنّما من أجل فهمٍ أفضل للإسلام وتقدير أبعاده الدينيّة والروحيّة“.

بوابة دير الآباء الدومنيكان بالقاهرة. (صورة: حسين عمارة)

ومن هنا ولدت فكرة إنشاء معهد للدراسات الشرقية والإسلامية في الدير ليجمع الباحثين والدارسين في التاريخ والثقافة الإسلامية في مكان واحد سواء من رهبان الطائفة أو الطوائف الأخرى، فأنشئ معهد الآباء الدومنيكان للدراسات الشرقية في العام 1953 على يد الأب جورج قنواتي، وهو راهب دومنيكاني مصري. وعبر كل هذه السنوات واصل المعهد رسالته الدينية والأكاديمية بنجاح واستطاع أن يكون مركزا عالميا متخصصا في الدراسات التراثية العربية والإسلامية وأن يكون في القلب أيضا من الحوار بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي وعلى رأسها الأزهر والفاتيكان أكبر سلطة دينية في العالم الكاثوليكي فيما يطلق عليه الحوار الإسلامي المسيحي.

في هذا المعهد هناك نواة من الباحثين الدومنيكان وغيرهم يعيشون في الدير ويعملون معا على التراث الإسلامي بمشاركة شبكة من الباحثين والمؤسسات الأخرى في مصر لترسيخ التعاون مع المسلمين وفتح نقاش خلاق معهم في إطار الحوار الإسلامي المسيحي.

الأخ الدومنيكاني أدريان كونديارد عضو معهد الراسات الشرقية. (صورة: حسين عمارة)

وهي مهمة صعبة جدا كما يصف أدريان كانديارد لفرانس24 مرجعا أسباب هذه الصعوبة للتاريخ الطويل من الصراع بين الإسلام والمسيحية الذي يمتد إلى أربعة عشر قرنا ولهذا ليس كافيا، على قوله، الجلوس خلف الطاولة واحتساء الشاي معا لنبدأ حوارا حقيقيا بين الأديان بل لابد من بناء ثقة مشتركة والحديث بنفس اللغة وهذا هو الهدف من العمل المشترك مع المسلمين تأسيس لغة علمية مشتركة وليس لغة جدالية للوصول في النهاية لتحقيق ما هو مهم للطرفين.

أكبر مكتبة للدراسات الإسلامية في الشرق الأوسط

هذه المقاربة الفكرية التي يتبعها المعهد تتطلب تعاونا مكثفا مع المفكرين والباحثين المسلمين في حقل الدراسات التي تغطي ألف عام من تاريخ الإسلام، وهو ما يحدث ويتم عبر مكتبة المعهد، وهي تعد أكبر مكتبة من نوعها تختص بالدراسات العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها افتتحت في العام 2002 وتضم أكثر من 170 ألف كتاب ومجلد كما أنها في حالة توسع دائم عبر إضافة 3000 كتاب جديد إليها كل عام كما يبلغ عدد المشتركين بها من الباحثين والكتاب والدارسين والمفكرين أكثر من ألف شخص.

مكتبة الآباء الدومنيكان بالقاهرة أكبر مكتبة للدراسات الإسلامية في الشرق الأوسط. (صورة: حسين عمارة)

وقد أصبحت هذه المكتبة قبلة للدارسين والباحثين في هذا الحقل وهناك تعاون كبير بين المعهد عبر هذه المكتبة وبين مؤسسات إسلامية كبيرة مثل الأزهر ممثلا في إمامه الأكبر الشيخ أحمد الطيب كما أن جامعة الدول العربية بدأت تولي اهتماما خاصا للعمل معها في مجال المخطوطات العربية.

يقول أدريان كانديارد إن المهمة الرئيسية للمعهد هي المجال الأكاديمي والدراسات لكن هذه الدراسات يجب أن تخدم التقارب والالتقاء بالآخر والتعرف عليه وعلى ثقافته وهي الخطوة الأولى في الحوار بين الأديان. والدراسات التي نقوم بها عن الإسلام تأتي في إطار احترام هذا الدين وليس التباهي بمعرفته ولكن العمل على معرفته بكل أوجهه لأنه دين غني وثري كما أن دراسته معقدة وتستدعي التخصص فيها وقضاء وقت طويل في تعلمه يساوي طول الحياة نفسها. فالعلم ضروري لبدء الحوار والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي بل لابد من التسلح بالاحترام المتبادل والمتمثل بالاحترام الفكري لعقيدة الآخر.

هدف الحوار الإسلامي المسيحي

هذا التاريخ المليء بالصراع والحروب بين الإسلام والمسيحية أظهر أن الحرب بين الطرفين ليست حلا للخلافات بينهما بل كما يقول الأخ أدريان الحوار المبني على المعرفة الحقيقة لإقامة سلام حقيقي وتجنب الصراع وسوء الفهم والحروب وإدراك أننا يمكن أن نكون مختلفين دون اللجوء للعنف وهو هدف في حد ذاته يستحق إقامة أسس حوار بين المؤمنين في الديانتين.

وهناك هدف آخر يشير إليه أدريان كانديارد بوصفه مسيحيا مؤمنا وقسا دومنيكانيا قائلا إنه في خدمة حوار أكبر منه كفرد حوار يريد الله إقامته مع الإنسان وكل البشر، لذلك فأنا أدرس العربية والإسلام كي أفهم كيف يدخل الله في حوار مع كل هؤلاء الرجال والنساء من حولي الذين هم مسلمون. مضيفا بالطبع أنا مسيحي وأؤمن بالمسيح ولكني أعتقد أن الله ليس ملكي وحدي وإني إذا أردت الدخول في خدمة الله فيجب علي أن أفهم كيف يحاور الله الآخرين وليست مهمتي كمسيحي أن أحول الناس إلى مسيحيين بل مساعدتهم في الوصول إلى الخلاص الذي أراده الله لهم بطريقتهم هم.

كنيسة الآباء الدومنيكان داخل ديرهم بالقاهرة. (صورة: حسين عمارة)

إن فكرة الحوار بين الأديان انبثقت في بداية القرن العشرين باهتمام الكنيسة المسيحية بتغيير الاعتقاد السائد حتى ذلك الوقت بأن مهمتها هي الاهتمام بالمؤمنين بالمسيحية فقط، ولكن النظر إلى البشر الآخرين الذين يتقاسم المسيحيون معهم الحياة على الأرض ومحاولة فهم لأن الله يحبهم أيضا. هذا الاهتمام توج في ستينيات القرن الماضي وأثناء المجمع الفاتيكاني الثاني (1965-1962) بالقرار المجمعي، الذي شارك في كتابته الأب جورج قنواتي، بتضمين الحوار بين الأديان في سياسة الكنيسة وإيمانها بأهمية التقارب مع الآخرين من البشر وفي البداية اليهود والمسلمون لأن بينهم كثيرا من النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها لبدء الحوار.

وهكذا بدأ الحوار سريعا وعلى يد الأب قنواتي من مصر بين الإسلام والمسيحية في جو من الحماس والتسامح طغى على هذه الفترة الزمانية. لكن الأحداث السياسية اللاحقة والحروب التي اجتاحت المنطقة والثورة الإسلامية في إيران وتصاعد التطرف الإسلامي كلها كانت عوامل عملت على عرقلة الحوار وإشاعة التوتر بين الجانبين كما أن ما زاد الطين بلة محاضرة البابا في ألمانيا يوم 12 سبتمبر/أيلول 2006 حين تطرق لموضوع "آيات القتال" في القرآن واستشهد بنص تاريخي لحوار بين الإمبراطور البيزنطي وأحد المفكريين الفارسيين حول دور النبي محمد، يقول فيه الإمبراطور إن النبي "أمر بنشر الإسلام بالسيف" مما أدى إلى تجميد العلاقات بين قيادات الأزهر ممثلة في الشيخ محمد سيد طنطاوي والفاتيكان وهو ما جعل التواصل صعبا وضروريا في الوقت ذاته للتغلب على هذه المشاكل.

لكن مع تولي الإمام الحالي أحمد الطيب مشيخة الأزهر عادت روح الحوار والتعاون مرة أخرى وتم استئناف الحوار والعلاقات مع الفاتيكان مرة أخرى مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي وأثمرت عن زيارة الإمام للفاتيكان ومشاركته في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية مثل الملتقى الدولي التاسع عشر من أجل السلام بفرنسا ومؤتمر القمة للاحترام المتبادل بين الأديان، المنعقد في نيويورك وجامعة هارفارد. كما أن البابا فرانسيس قام بزيارته في القاهرة منذ عامين.

الدور الفرنسي في دعم الحوار بين الأديان

وعن دور فرنسا في الحوار الإسلامي المسيحي يقول كانديارد إن الدولة الفرنسية تضع مؤسساتها في مصر مثل المعهد الفرنسي في خدمة الحوار عبر تشجيعها على استخدامه كمكان لإقامة المؤتمرات الخاصة بالحوار والتعاون الكبير الذي يوليه المعهد لمكتبة الدومنيكان ومعهدهم ومساعدتهم في إيصال رسالتهم.

حسين عمارة.. موفد فرانس24 الخاص إلى القاهرة