تركيا: توقيف 63 شخصا بينهم عشرات الطيارين العسكريين للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب

أ ف ب/ أرشيف

أوقفت السلطات التركية 63 شخصا بينهم عشرات الطيارين العسكريين للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وفق ما أعلنته النيابة العامة في أنقرة الأربعاء. وجاءت هذه الاعتقالات في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام حول منظمة "فتح الله"، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

أعلنت النيابة العامة في أنقرة الأربعاء أنه تم توقيف 63 شخصا معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 2016.

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام حول "منظمة فتح الله الإرهابية" (فيتو)، بحسب الوصف الذي تطلقه السلطات على مجموعة الداعية فتح الله غولن، المقيم في المنفى والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وبين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار في الخدمة العسكرية الفعلية وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون، يعملون لصالح حركة غولن التي تصنفها تركيا "إرهابية"، بحسب مكتب النيابة العامة.

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، فيما تمت إقالة أو تعليق عمل أكثر من 140 ألفا.

فرانس24/ أ ف ب