البرد يقتل عشرات الأطفال والرضع الذين فروا مع أهاليهم من الجهاديين في شرق سوريا

أ ف ب/ أرشيف

ذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس، أن 29 طفلا ورضيعا على الأقل كانوا بين المدنيين الذين فروا من آخر معاقل الجهاديين في سوريا، لقوا حتفهم خلال شهرين بسبب البرد القارس.

تسبب البرد القارس بوفاة نحو 30 طفلا خلال شهرين، بين المدنيين الذين فروا من آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأعربت المنظمة عن "قلقها البالغ" إزاء "الظروف الإنسانية" المتردية في مخيم الهول الذي يقع شمال شرق سوريا، والذي لجأ إليه المدنيون منذ أشهر هربا من القتال ضد التنظيم المتطرف.

كما ذكرت المنظمة في بيان أن "29 طفلا ورضيعا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وبخاصة بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم أثناء توجههم إلى المخيم أو بعد وصولهم بوقت قصير".

كما جاء في البيان أنه وخلال شهرين "وصل نحو 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الفارين من الأعمال القتالية في محافظة دير الزور" إلى المخيم.

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ويقاتل أبناء العشائر العربية والمقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة آخر فلول "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية" بالقرب من بلدة هجين في وادي نهر الفرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "الكثير من النازحين ساروا أو ركبوا في شاحنات مفتوحة لأيام وليال عدة في طقس الشتاء القارس".

وأوضحت أن النازحين غالبا ما يتم تأخيرهم لساعات في المناطق الريفية المكشوفة بينما تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتفتيشهم بحثا عن جهاديين يحاولون الاختباء بينهم. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع في مخيم الهول يتطلب إرسال مساعدات إنسانية بشكل عاجل وبدون معوقات.

وذكر البيان "الوضع في المخيم حرج الآن. في أقل من شهرين، ازداد عدد سكانه ثلاثة أضعاف"، من عشرة آلاف إلى نحو 33 ألفا.

فرانس24/ أ ف ب