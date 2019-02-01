البابا فرنسيس يقوم الأحد بزيارة تاريخية إلى الإمارات

يقوم البابا فرنسيس الأحد بزيارة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية. وسيشارك الاثنين في أبوظبي في لقاء ديني مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وممثلين عن ديانات أخرى، قبل أن يترأس قداسا في ملعب لكرة القدم أمام تجمع توقعت صحف محلية أن يكون الأكبر في تاريخ الدولة الخليجية.

يقوم البابا فرنسيس من الأحد إلى الاثنين بزيارة تاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية في مسعى جديد لتعزيز الروابط بين الديانتين في هذه المنطقة.

وسيشارك الاثنين في أبوظبي في لقاء ديني مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وممثلين عن ديانات أخرى، قبل أن يترأس قداسا في ملعب لكرة القدم أمام تجمع توقعت صحف محلية أن يكون الأكبر في تاريخ الدولة الخليجية.

ورحب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الخميس مجددا بزيارة البابا إلى الإمارات التي تحرص على الاهتمام بصورتها في الخارج ولا تخفي اعتمادها على مبدأ "القوة الناعمة". وكتب في حسابه على "تويتر": "نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد".

مراسل فرانس 24 في روما يفصل تداعيات زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات

وتابع "نتطلع للقاء الأخوة الإنساني التاريخي" الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. مضيفا "يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام".

وتقدم الإمارات نفسها على أنها مكان للتسامح بين الأديان المختلفة، وتسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى، باستثناء السعودية التي تمنع ممارسة أي ديانة غير الإسلام. ولا تتبع الإمارات إسلاما محافظا إنما معتدلا، وتمنع السلطات الخطابات المتعصبة في المساجد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقيد المقيمين بلباس معين، كما أنها تسمح بشرب وبيع الكحول في الفنادق وأماكن مخصصة لذلك.

النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية المطران بول هيندر شدد على العلاقات الجيدة التي يقيمها الفاتيكان مع قادة الدول الأخرى في المنطقة، إذ يرتبط الفاتيكان بعلاقات دبلوماسية مع الكويت والإمارات وقطر والبحرين واليمن.

من جهته، أعرب البابا فرنسيس من جهته في شريط فيديو تم بثه الخميس، عن سروره لكتابة "صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان" بزيارته المرتقبة لدولة الإمارات.

وتتوقع السلطات الإماراتية مشاركة أكثر من 130 ألف شخص في قداس الثلاثاء، الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، والذي سيكون بحسب وسائل الإعلام المحلية الأكبر في تاريخ الإمارات. ووزعت التذاكر الخاصة بحضور القداس على الكنائس الكاثوليكية في الإمارات.

يوجد أكثر من 3,5 مليون مسيحي في الخليج، بينهم 75% من المذهب الكاثوليكي، وغالبيتهم عمال من الفيليبين والهند.

فرانس24/ أ ف ب