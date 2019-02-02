مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة تسفر عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا

أ ف ب

فلسطينيون أثناء تظاهرة قرب السياج مع إسرائيل شرق مدينة غزة الجمعة في الأول من شباط/فبراير 2019

خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة الجمعة للتظاهر على الحدود مع إسرائيل، ما أسفر عن مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص باتجاههم متسببا بجرح أكثر من ثلاثين شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن نحو ثلاثين فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود مع إسرائيل في حين عقد اجتماع ثلاثي بين حماس وممثلين عن الأمم المتحدة ومصر لبحث "التهدئة والوضع الإنساني".

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة".

وتابع أن "عشرات آخرين أصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز" المسيل للدموع، مبينا أن من بين المصابين "صحافي (محلي) ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح" في جنوب القطاع.

وشارك الآلاف في احتجاجات الجمعة، واقترب عشرات منهم لأمتار قليلة من السياج الحدودي حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاههم.

إلى ذلك، عقد بعد ظهر الجمعة اجتماع ثلاثي في غزة بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ونيكولاي ملادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية جرت خلاله "مناقشة التهدئة والوضع الإنساني" في القطاع.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس إن هذا اللقاء "مهم جدا في ظل الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، ومماطلة الاحتلال في تنفيذ المرحلة الثانية من (تفاهم) التهدئة، والعقوبات التي يفرضها (الرئيس محمود عباس) أبو مازن على غزة".

وأضاف "تمت مناقشة سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وخطوات واضحة على طريق فك الحصار (...) لم يعد مقبولا أن يدفع شعبنا وحده الثمن مع اقتراب مرور سنة على مسيرات العودة" التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي.

وأشار نعيم إلى أن "خيار التصعيد مع الاحتلال وارد" مؤكدا أن "حماس ترفض الربط بين الأزمة الإنسانية والمزايدات في الحملة الانتخابية الإسرائيلية التي تدعو للتشدد والعدوان على غزة".

فرانس24/ أ ف ب