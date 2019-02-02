مصر: إحالة أوراق رقيب شرطة إلى المفتي بعد إدانته بقتل مسيحيين اثنين في المنيا

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قضت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر السبت بإحالة أوراق رقيب شرطة إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة 2 أبريل/نيسان القادم للنطق بالحكم. وكانت تلك القضية التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 قد أثارت غضب الأقباط بمحافظة المنيا، وطالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم، فيما أمر النائب العام نبيل صادق بمحاكمة عاجلة للشرطي المتهم.

أحالت محكمة الجنايات في محافظة المنيا جنوب مصر السبت أوراق رقيب شرطة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة حددت جلسة 2 أبريل/نيسان القادم للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشرطي ربيع مصطفى خليفة وهو برتبة رقيب بقتل عماد كمال صادق وابنه كمال الشهير باسم ديفيد عمدا مع سبق الإصرار في ديسمبر/ كانون الأول مستخدما سلاحا ناريا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أمر بمحاكمة عاجلة للشرطي. وجاء في أوراق القضية أن تقرير الصفة التشريحية أثبت مقتل القبطي وابنه بعيارين ناريين وأن الشرطي ظهر في مقاطع فيديو حال إطلاقه النار على المجني عليهما.

وقُتل صادق (49 عاما) وابنه (21 عاما) في موقع بناء قرب كنيسة كان الشرطي معينا لحراستها.

وقالت المصادر القضائية إن مشاجرة بين الطرفين سبقت إطلاق النار على المجني عليهما في موقع البناء المواجه للكنيسة عبر الشارع.

وأثار قتلهما غضب المسيحيين في المنيا التي تبعد نحو 260 كيلومترا عن القاهرة وطالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث وقع بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون في المحافظة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز. وكثيرا ما تعرضوا لهجمات إسلاميين متشددين خلال السنوات الماضية مما دفع السلطات لتكثيف الحراسة المسلحة خارج الكنائس والأديرة.

فرانس 24/ رويترز