أردوغان: تركيا تبقي اتصالات مع النظام السوري "على مستوى منخفض"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية الأحد أن حكومته أبقت اتصالات "على مستوى منخفض" مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات، رغم الخصومة الشديدة بين أنقرة ودمشق. وفي موضوع منفصل، اتهم أردوغان الولايات المتحدة "بالتزام الصمت" حيال قضية خاشقجي، مطالبا بتوضيح "فظاعة الجريمة التي ارتكبت".

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن حكومته أبقت اتصالات "على مستوى منخفض" مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات، رغم أن أنقرة هي من أشد خصوم هذا النظام.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "تي آي تي" الرسمي" أن "السياسة الخارجية مع سوريا تتم على مستوى منخفض"، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات بإمكانها البقاء على تواصل حتى وإن كان التواصل مقطوعا بين القادة.

وبرر أردوغان تلك الاتصالات بالقول إنه "حتى مع دعوك، فإنك لا تقطع العلاقات في شكل نهائي فقد تحتاج إليه".

وهذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا وجود اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع دمشق.

ولدى سؤاله عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا أمل أردوغان في أن تسحب واشنطن قواتها من سوريا قريبا، محذرا بأنه في حال لم يحصل ذلك ستتحرك أنقرة من أجل منع أي تهديد إرهابي محتمل من قبل المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التركي "آمل أن تنجز (الولايات المتحدة الانسحاب) خلال فترة قصيرة لأننا لا نريد العيش تحت التهديد"، مضيفا "حالما نرصد مؤشر تهديد سنقوم بكل ما يقتضيه الأمر".

أردوغان: لا يمكن تفهم الصمت الأمريكي حيال قضية خاشقجي

وفي موضوع منفصل، اتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة "بالتزام الصمت" في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه "لا أستطيع أن أفهم الصمت الأميركي .. نريد أن يصبح كل شيء واضحاً لأن هناك فظاعة وجريمة قتل ارتكبت، "جريمة قتل خاشقجي ليست جريمة عادية".

وقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتم بعد العثور على جثة الصحافي السعودي الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحول إلى أحد منتقدي الحكومة.

وتشير تركيا إلى أن خاشقجي قتل على أيدي فريق يضم 15 سعوديا لدى زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على الأوراق اللازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية.

فرانس 24/ أ ف ب